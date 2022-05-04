З початку введення воєнного стану в Україні у багатьох людей виникали запитання щодо дії договорів страхування автівок, майна та здоров’я. Адвокат практики судових спорів Андрій Новак відповідає на найпоширеніші запитання.

— Чи діють зараз договори страхування?

— Так. Всі договори страхування діють, як і до війни. Страхові компанії працюють у звичному режимі, проте з урахуванням обмежень через бойові дії на певних територіях.

Більшість страхових компаній надали роз’яснення про режим роботи, механізм повідомлення про страхові випадки та контакти для оперативного вирішення будь-яких питань. Таким чином, попри воєнний стан в Україні, майно чи здоров’я громадян залишаються застрахованими, а люди можуть розраховувати на страхові виплати.

— Чи укладають зараз нові договори страхування?

— У випадку, якщо ваш попередній договір закінчився, ви можете укласти новий. Це стосується всіх типових видів страхування: ОСЦПВ (автоцивілка), КАСКО, страхування майна, страхування життя, медичного страхування, туристичного страхування.

— Чи є воєнний стан підставою для відмови у страховій виплаті?

— Саме по собі введення воєнного стану в країні не є підставою для відмови у страхових виплатах. Все залежить від того, які саме умови прописані в договорі та яким чином пошкоджено ваше майно.

— А якщо пошкодження майна сталося внаслідок бойових дій?

— Шкода, завдана в результаті бойових дій (обстріли, бомбардування тощо), не покривається страховкою, тому не підлягає страховому відшкодуванню.

— А коли майнові втрати не спричинені бойовими діями?

— Якщо ваше майно знищено чи пошкоджено під час війни, проте не внаслідок бойових дій (ДТП, звичайна пожежа тощо) страхові компанії здебільшого виплачують страхове відшкодування в звичайному порядку. Втім після початку війни на Донбасі у 2014 році страхові компанії почали вносити до договорів пункти, якими обмежують страхові відшкодування за пошкодження майна внаслідок або під час війни, вторгнення, збройних протистоянь тощо у зоні, де тривають бойові дії. Ця територія постійно змінюється, тому неможливо чітко встановити та нормативно закріпити кордони, на яких договори страхування не діють. Найімовірніше, у суперечливих ситуаціях страхові компанії будуть відмовляти у виплатах, а тому така відмова стане предметом спору у судах. Щоб відмовити у страховому відшкодуванні, страхова компанія має довести, що конкретний випадок стався саме в зоні безпосередніх бойових дій.

— Як щодо медичного страхування під час війни?

— Зазвичай поранення або загибель цивільних внаслідок бойових дій не покривається страховкою, а тому розраховувати на страхове відшкодування не варто. Однак деякі страхові компанії вже заявили, що готові повністю або частково компенсувати витрати на лікування своїм клієнтам. Тому можливість отримати страхове відшкодування необхідно з'ясувати у своєї страхової.

— Чи є війна форс-мажором?

— Військова агресія росії проти України є форс-мажорною обставиною. Це підтверджує лист Торгово-промислової палати України від 28 лютого. Законодавство передбачає, що сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх зобов’язань внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин (форс-мажор).

Так, страхова компанія може посилатися на дію таких обставин, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання умов договору. Проте слід пам’ятати, що дія форс-мажорних обставин не звільняє страхову від виконання своїх зобов’язань за договором, а лише дозволяє відтермінувати їхнє виконання та звільняє від штрафів за таке прострочення. Саме тому страховик може затримати страхову виплату, але змушений буде здійснити її, коли дія форс-мажору припиниться.

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