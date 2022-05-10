«Забутий у раю, солдат, тебе обдурили»: Макаревич піснею звернувся до російських військових

Лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич, який засудив російське вторгнення до України, 9 Травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні звернувся до російських солдатів. Музикант опублікував у Facebook чорно-біле відео, в якому виконує пісню про непотрібну війну, в якій гинуть солдати як гарматне м'ясо.

«Как там, стреляли, солдат?

Известно — стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули…» — співає Макаревич.

Відео музикант залишив без коментарів.

Нагадаємо, за антивоєнну позицію в росії заборонили виступи «Машини часу». Зараз Макаревич із дружиною та новонародженим сином перебувають в Ізраїлі. Музикант назвав мудаками тих, хто критикує залишивших Росію.

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