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«Забутий у раю, солдат, тебе обдурили»: Макаревич піснею звернувся до російських військових

15:26 10 травня 2022
Андрій Макаревич

Лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич, який засудив російське вторгнення до України, 9 Травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні звернувся до російських солдатів. Музикант опублікував у Facebook чорно-біле відео, в якому виконує пісню про непотрібну війну, в якій гинуть солдати як гарматне м'ясо.

«Как там, стреляли, солдат?
Известно — стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули…» — співає Макаревич.

Відео музикант залишив без коментарів.

Нагадаємо, за антивоєнну позицію в росії заборонили виступи «Машини часу». Зараз Макаревич із дружиною та новонародженим сином перебувають в Ізраїлі. Музикант назвав мудаками тих, хто критикує залишивших Росію.

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