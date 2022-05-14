«Я пішла б воювати, але мені лише 16»: школярка з Коломиї шиє для військових спорядження

Міла Мельничук — чемпіонка України з карате, яка у свої 16 сама може пошити розвантажувальний жилет та наколінники. Волонтерити в Народному домі в місті Коломия Міла почала з перших днів війни: плела сітки, крутила цигарки, потім перейшла у швейний цех, який координувала її мама. Дівчина з легкістю шиє розвантажувальні жилети та наколінники. Зізнається, що пішла б воювати, але на заваді надто юний вік. Про це розповіла її землячка та художній керівник місцевого Народного дому Галина Малярчук.

«Міла не з тих зручних дівчаток, які до всіх люб'язні. У 16 років вона цінує свій особистий простір та має чіткі принципи, — написала Галина Малярчук. - Вона пишається тим, що українка, що народилась саме на заході України! Дівчинка від ранку в Народному домі. Вдома вчить англійську, українську та історію! Від початку війни вихідний від волонтерства в неї був на Великдень і одного дня, коли їй було дуже погано.

Міла не знала навіть, як голку заправити, хоча мама багато років працювала кравчинею! Поступово, методом спроб і помилок, Міла навчилась зшивати устілки на взуття, польові сидіння й аж до розвантажувальних жилетів… Вже навіть прокидається серед ночі, думає: швидше б піти й зшити військовим ще одну пару наколінників чи ще один розвантажувальний жилет…

Сама ж Міла зізнається — зараз її найбільше хвилюють військові, які на передовій, та тварини, яких залишили самих. А ще вона вірить, що перемога точно не за горами, і вся москальська нечисть скоро покине нашу державу".

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