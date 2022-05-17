Харчування під час стресу в умовах війни: поради лікаря

В Україні вже третій місяць триває війна, і щодня люди відчувають стрес та тривогу. У таких важких умовах для психіки люди не завжди правильно обирають продукти для свого раціону: переїдають або ж, навпаки, не можуть їсти та не отримують необхідної кількості вітамінів та мікроелементів. Як у воєнний час організувати харчування, щоб зменшити вплив стресу, радить лікарка-дієтологиня Євгенія Тимчук:

«Обов'язково слід включити в раціон такі продукти, як морська риба, молочні продукти, олії, нежирне м'ясо, горіхи, крупи, пшеничні висівки, зелень, темний шоколад, овочі, сир. Вживайте продукти, що містять натрій, — це елемент, який підвищує стійкість до стресів. Не нехтуйте крупами та овочами, бо до їх складу входять елементи, необхідні для боротьби з нервовим напруженням. Вживайте продукти з омега-3 (важливий інгредієнт для боротьби зі стресом).

Молочні продукти наповнюють організм вітаміном D («антидепресивним вітаміном»). Пийте достатньо води — зневоднений організм не може боротися зі стресом. Обов'язково фізичне навантаження, мінімум 30 хвилин на день. Або проходити 10 000 кроків. Також чудово підходить біг. Під час фізичного навантаження спалюється адреналін".

А ще, наскільки це можливо в нинішніх умовах, — більше позитивних емоцій, зміщуйте фокус уваги з війни на будь-що: побут, роботу, дітей, хобі.

Раніше психолог розповідав, як впоратись з почуттям невизначеності під час війни.

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