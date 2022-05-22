«Азовсталь» — місце моєї смерті і мого життя": перед полоном захисник Маріуполя виклав фото укриття

«Ну, от і все. Дякую за прихисток, „Азовсталь“ — місце моєї смерті і мого життя…» Ці слова належать прес-офіцеру полка «Азов» Дмитру Козацькому (позивний Орест), документальні знімки якого стали відомими на увесь світ. Орест пішов з «Азовсталі» у полон одним із останніх захисників.

У Twitter він написав: «До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі…».

Фото Дмитра Козацького

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