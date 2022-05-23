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«Не пробачимо»: Світлана Тарабарова показала, як орки «звільнили» дитячий майданчик біля її будинку

10:06 23 травня 2022
Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова, яка виїхала через війну з дітьми на західну Україну, повернулася до свого будинку у сучасному житловому комплексі під Києвом. Хата співачки вціліла, але побачене шокувало артистку, маму двох дітей. Рашисти «денацифікували» та «звільнили» дитячий майданчик, на якому грали до війни щасливі діти: розбиті гойдалки, зламані гірки, побиті осколками. Поруч — будинки та паркани також посікло осколками.

«Денацифікація» дитячого майданчика пройшла успішно, сподіваюся черговий «герой росії» отримає за це черговий орден. Слова дівчинки Віри: «О, будиночок залишився цілим». Дякую, діти. Позитивне мислення — це реальний порятунок для всіх нас зараз! Відбудуємо. Не пробачимо", — написала Тарабарова в Інстаграм та показала відео.

Наразі Світлана Тарабарова зосередила свою діяльність на волонтерстві. Вона виступає на підтримку України на міжнародних акціях, а також підтримує наших захисників, переселенців, допомагає збирати кошти.

Тарабарова випустила зворушливу пісню про емоції, які зараз переживає багато українців — «Дорога додому».

Раніше Світлана потрапила до лікарні в Івано-Франківську через стрес.

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