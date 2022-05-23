Медведчук «зливає» компромат на Порошенка: що кум Путіна розповів на допиті у СБУ

Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму і який знаходиться під вартою без права вийти під заставу, на допиті розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Як заявляють в СБУ, Медведчук стверджує, що до цієї схеми має відношення п'ятий президент України Петро Порошенка, який звертався до нього «з проханням сконтактувати з керівництвом рф та забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях».

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту — власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна — всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», — заявив кум путіна и додав, що за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп — до 42 млн доларів США. Після того, як президентом став Зеленський, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Також, за словами Медведчука, у 2014−2015 роках працював механізм закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях в так званих «Л/ДНР»: «У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему».

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що россіяни планували після захоплення України зробити Медведчука «сірим кардиналом» при новому керівництві.

Фото — скріншот

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