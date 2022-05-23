Медведчук «зливає» компромат на Порошенка: що кум Путіна розповів на допиті у СБУ
Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму і який знаходиться під вартою без права вийти під заставу, на допиті розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.
Як заявляють в СБУ, Медведчук стверджує, що до цієї схеми має відношення п'ятий президент України Петро Порошенка, який звертався до нього «з проханням сконтактувати з керівництвом рф та забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях».
«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту — власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна — всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», — заявив кум путіна и додав, що за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп — до 42 млн доларів США. Після того, як президентом став Зеленський, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Також, за словами Медведчука, у 2014−2015 роках працював механізм закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях в так званих «Л/ДНР»: «У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему».
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що россіяни планували після захоплення України зробити Медведчука «сірим кардиналом» при новому керівництві.
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