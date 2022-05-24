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Росія залучила неонацистів до війни проти України: німецька розвідка

14:38 24 травня 2022
Русич

Два неонацистські угруповання — «Російський імперський лігіон» і «Русич» — воюють проти України. Аналітики німецької служби зовнішньої розвідки кажуть, що співпраця з цими угрупованнями доводить названу причину війни, так звану «денацифікацію» України, до абсурду. Про це повідомляє видання Spiegel із посиланням на конфіденційний звіт Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), який розіслали міністерствам.

«Відповідно, до бойових дій уже втрутився «Російський імперський легіон», воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання «Російські імперські рухи». Після того як угруповання вже воювало на боці росії на українському Донбасі у 2014-му та 2015 роках, начальник РІЛ Денис Гарієв написав у Telegram лише через день після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. «Немає сумнівів, що йдеться про ліквідацію сепаратистського угрупування України». Співпраця з цими угрупованнями доводить «передбачувану причину війни, так звану «денацифікацію» України, до абсурду», — пишуть аналітики німецької служби зовнішньої розвідки. Невдовзі в боях в Україні був поранений ватажок цього угруповання Денис Гарієв.

Також у війні проти України, за даними німецької розвідки, бере участь неонацистське угруповання «Русич» Олексія Мільчакова, яке пов'язують із приватною військовою компанією Вагнера. Дане угрупування відоме жорстокістю, вони навіть не беруть нікого у полон…

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