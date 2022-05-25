Повернення до «довоєнних» умов: українські банки скасовують кредитні канікули та підвищують ставки за кредитами

Українські банки починають активно переглядати стандарти роботи в умовах воєнного стану. Так, «ПриватБанк» відновлює дві послуги: «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка», які не надавалися з початку війни. Про це повідомили у банківській установі.

«Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» повертаються. Тепер ви знову можете робити покупки у кредит", — йдеться у повідомленні банку.

За даними на сайті банку, ставка за розстроченням становить 2,9% на місяць або 84% річних.

При цьому, як повідомлялося раніше, у банку з 1 червня скасовують «кредитні канікули»: всі фізособи та бізнесмени, які користуються кредитними картками, знову почнуть платити відсоткову ставку за гроші банку. Йдеться про тих клієнтів «Привату», хто раніше оформили собі карти «Універсальна» та «Універсальна Голд». Крім цього, правила поширювалися і на людей з преміальними картами.



Вирішив «засмучити» клієнтів і роздрібний monobank: ставки за його картковими кредитами піднялися вдвічі — до 3,1% на місяць. Про це йдеться у Telegram банку.

«Ми хочемо відновити карткове кредитування, але ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити. Тому наступного тижня ми пропонуватимемо клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту», — йдеться у повідомленні банку.

Початок літа стане фінішем і для аналогічного «канікульного» періоду в «Ощадбанку». Там повернуться відсотки за використання кредитних грошей, також з'явиться необхідність вносити і регулярні платежі за кредитами. Якщо обов'язкові фінансові операції не будуть вчасними, банк повернеться до нарахування пені.

Як відомо, після запровадження військового стану в Україні з 24 лютого більшість банків запровадили кредитні канікули для позичальників, що, за інформацією НБУ, стало однією з причин їхньої збитковості.

276

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter