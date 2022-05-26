35.06 / 36.41 36.95 / 38.60
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Процес вбивства дитина знімала на телефон: поліція розповіла подробиці моторошної розправи на Тернопільщині

18:45 26 травня 2022
Насильство

На Тернопільщині чотирнадцятилітній хлопець побив палицею чоловіка, від чого той помер у кареті швидкої допомоги.

Як повідомляють у ГУНП в Тернопільскій області, загиблий — мешканець Чортківського району 1986 року народження.

Поліцейські з'ясували, що чоловік прийшов до підлітка додому, аби допомогти по господарству. Але випив спиртне і прибирати разом зі школярем не захотів. Хлопець, якому це не сподобалося, почав бити знайомого палицею, знімаючи все на телефон.

«Після жорстоких „розваг“ потерпілому стало погано. Юнак пішов до родичів своєї жертви і повідомив, що той чомусь знепритомнів у його будинку. Ті викликали медика, бо думали що у чоловіка приступ хронічної хвороби. Помер чоловік дорогою до лікарні. У нього медики виявили численні тілесні ушкодження, а причина смерті — закрита травма живота», — повідомили у поліції.

Хлопцеві оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що минулого року на Харківщині знайшли вбитою шестирічну дівчинку, яка пішла ввечері погуляти разом з сусідом-підлітком і додому не повернулася. Пізніше тіло дівчинки знайшли в покинутій будівлі. У її вбивстві підозрюють 13-річного сусіда.

Фото Pixabay

1556

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Ірина Білик

«Це ганьба, він мене підставив!»: Ірина Білик обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка

Насильство

Процес вбивства дитина знімала на телефон: поліція розповіла подробиці моторошної розправи на Тернопільщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.