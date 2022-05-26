Процес вбивства дитина знімала на телефон: поліція розповіла подробиці моторошної розправи на Тернопільщині

На Тернопільщині чотирнадцятилітній хлопець побив палицею чоловіка, від чого той помер у кареті швидкої допомоги.

Як повідомляють у ГУНП в Тернопільскій області, загиблий — мешканець Чортківського району 1986 року народження.

Поліцейські з'ясували, що чоловік прийшов до підлітка додому, аби допомогти по господарству. Але випив спиртне і прибирати разом зі школярем не захотів. Хлопець, якому це не сподобалося, почав бити знайомого палицею, знімаючи все на телефон.

«Після жорстоких „розваг“ потерпілому стало погано. Юнак пішов до родичів своєї жертви і повідомив, що той чомусь знепритомнів у його будинку. Ті викликали медика, бо думали що у чоловіка приступ хронічної хвороби. Помер чоловік дорогою до лікарні. У нього медики виявили численні тілесні ушкодження, а причина смерті — закрита травма живота», — повідомили у поліції.

Хлопцеві оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що минулого року на Харківщині знайшли вбитою шестирічну дівчинку, яка пішла ввечері погуляти разом з сусідом-підлітком і додому не повернулася. Пізніше тіло дівчинки знайшли в покинутій будівлі. У її вбивстві підозрюють 13-річного сусіда.

Фото Pixabay

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