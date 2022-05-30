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Україна

Шедеври Івана Марчука та Марії Примаченко допоможуть врятувати життя

17:03 30 травня 2022
картина Івана Марчука Сад спокуси

У Києві стартував та триватиме до 3 червня благодійний онлайн-аукціон ART CAN HELP («Мистецтво може допомогти»), лотами на якому стануть предмети мистецтва відомих майстрів — Івана Марчука, Марії Примаченко, Віктора Зарецького, Анатолія Криволапа, Олександра Ройтбурда, Олександра Сухоліта, Олега Тістола, Алли Горської, Любові Панченко…

Половину виручених коштів планують передати Фонду «Повернись живим» для порятунку життів захисників України.

Картина Марії Примаченко «Квіточки голубоглазки»

За оцінкою експертів, вартість колекції — близько 400 тисяч доларів. Проте організатори очікують отримати близько мільйона доларів.

Особливо цінний лот аукціону — картина Івана Марчука «Сад спокуси», створена у 1996 році.

Бажаючі взяти участь в аукціоні можуть зробити це за попередньою реєстрацією на сайті Аукціонного дому Goldens: www.gs-art.com.

Фото в заголовку — картина Івана Марчука «Сад спокуси»

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