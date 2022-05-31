Згвалтування пляшкою, фекалії в ліжку: у США завершується скандальний суд між Джонні Деппом та Ембер Герд

У вівторок, 31 травня, в окрузі Ферфакс, штат Віргінія, відновлюється скандальний судовий процес, за яким ось уже шість тижнів стежать мільйони людей у різних країнах світу. І це не дивно, адже у залі суду публічно з'ясовують стосунки зірки Голлівуду Джонні Депп та Ембер Герд.

Позивачем виступив 58-річний Депп. Він стверджує, що колишня дружина навмисне звинуватила його у домашньому насильстві, і це призвело до негативних наслідків його професійної кар'єри. Продюсери та режисери побоюються давати йому ролі, оскільки через брехню Герд суспільство ставиться до нього вкрай негативно. На думку Деппа, є дифамація, тобто поширення ганебних відомостей, та ще й свідомо хибних. У зв'язку з цим Джонні вимагає, щоб Ембер виплатила йому 50 мільйонів доларів за завдану моральну шкоду.

Герд відповіла зустрічним позовом на 100 мільйонів доларів! Вона стверджує, що Депп та армія його шанувальників не дають їй проходу. Щодня їй приходять сотні погроз та образ. Вона знаходиться на межі нервового зриву.

Вердикт має винести журі із семи осіб. 27 травня вони розпочали свою нараду, вислухавши заключні слова адвокатів обох сторін. Цьому передували шокуючі свідчення Деппа і Херд, а також свідків.

Ось у стислому вигляді те, що заявив Джонні Депп на суді. Він у своєму житті жодного разу не підняв руку на жінку. Отже, звинувачення Герд в тому, що вона є жертвою домашнього насильства, брехливі від початку до кінця. Мало того, це Ембер не раз і не два підіймала на нього руку. У 2015 році, коли вони жили деякий час в Австралії, тому що Депп знімався в черговій частині «Піратів Карибського моря», Герд шпурнула в нього розбитою пляшкою. Пляшка потрапила Джонні в руку і відтяла йому фалангу середнього пальця. Йому довелося їхати до лікарні.

У квітні 2016 року Ембер влаштувала у них вдома вечірку на честь свого дня народження. Подружжя посварилося, і Джонні пішов. Вночі він отримав фото їхнього ліжка. На тому боці, де він зазвичай спав, було видно свіжі фекалії! «Я зрозумів, що це не найкращий час повертатися додому…» — сказав Депп. Він упевнений, що це зробила Герд.

Ембер заявила, що їй подібна ідея просто не могла спасти на думку. Якщо це були фекалії, то собачі. Її песик страждав на розлад кишківника та іноді робив свої справи на ліжку.

Герд стверджує, що Депп кілька разів бив її. Перший раз це нібито сталося невдовзі після їхнього весілля. Вона побачила на тілі чоловіка татуювання Wino Forever. Тату було присвячено колишній нареченій Джонні акторці Вайноні Райдер. Ембер засміялася, і після цього Депп ударив її по обличчю. Він накричав на неї. А коли вона знову засміялася, бо не знала, як їй реагувати, вдарив знову.

36-річна актриса стверджує, що вона не кидала пляшку у чоловіка. Це він сам розбив пляшку об стіну, а потім так сильно порізався об уламок, що позбувся пальця.

Найбільш шокуюче звинувачення, що було висунуто Герд проти Деппа, полягає в тому, що одного разу він нібито завдав її сексуального насильства. Як знаряддя Джонні, за словами Ембер, використав пляшку спиртного. При цьому він душив її, вона не могла поворухнутися.

Свідчення інших свідків говорять на користь версії Деппа. Зокрема офіцери поліції, які приїжджали у травні 2016 року на виклик Герд, заявили у своїх свідченнях, що не помітили на ній жодних слідів побиття. «Те, що у жінки червоні від сліз очі та червоні щоки, не є свідченням того, що сталося щось протизаконне», — наголосив один із поліціянтів.

Адвокат Деппа Камілль Васкес під час перехресного допиту «підсмагла» Герд. Вона впіймала Ембер на низці невідповідностей у її свідченнях щодо інциденту в Австралії. Актриса не витримала і заявила підвищеним тоном: «Я ніколи не стверджувала, що можу згадати події того дня з точною послідовністю!»

Ембер Херд всіляко прагнула відповідати іміджу жертви

Ще одним ударом для Герд та її адвокатів стали свідчення британської супермоделі Кейт Мосс. Депп зустрічався з нею у 90-х. Ембер заявила в суді, що Джонні підіймав руку на інших жінок. І розповіла, як він одного разу зіштовхнув Кейт Мосс зі сходів.

У своїх трихвилинних показах супермодель наголосила: «Джонні ніколи не штовхав мене, не бив і не спускав зі сходів. Випадок, який тут згадувався, стався з моєї вини. Джонні лише намагався схопити мене за руку і не дати впасти».

Західні ЗМІ вважають, що все, що прозвучало в суді, кидає тінь на Ембер Герд. А Джонні Депп може відновити свою репутацію незалежно від рішення, яке винесе журі.

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