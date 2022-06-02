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Спорт

Відомий мотогонщик розбився на «трасі смерті»

17:49 2 червня 2022
Марк Перслоу

29-річний мотогонщик Марк Перслоу з Уельсу розбився на смерть під час змагань Isle of Man Tourist Trophy, які традиційно проходять на острові Мен в Ірландському морі.

Британець втратив керування на третьому колі кваліфікації, перед цим встановивши особистий рекорд швидкості, розігнавшись до 194,5 км/год, і вилетів із траси. Прямо з автодрому Марка із серйозними травмами доправили до лікарні, але, на жаль, лікарі не змогли врятувати йому життя. Організатори перегонів опублікували співчуття рідним та близьким валлійця на своїй сторінці у Twitter.

Примітно, що Перслоу брав участь у цій гонці, що вважається однією з найнебезпечніших у світі мотогонок, лише вдруге у житті. Тим не менш, Марк був досвідченим гонщиком, беручи участь у змаганнях Classic TT у 2016-му, 2018-му та 2019-му.

Зазначимо, що перегони серії Isle of Man TT проводяться на острові Мен з 1907 року. Валлійський мотогонщик став 261-ю «жертвою» «траси смерті», де востаннє гинув спортсмен у серпні 2019 року. «Лідерство» же за кількістю летальних випадків під час змагань на острові Мен утримує 2005-й, коли було зафіксовано одразу дев'ять трагічних випадків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 14-річний іспанський мотогонщик загинув у страшній аварії.

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