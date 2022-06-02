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Спорт

Медаль на крові українців: путін нагородив орденом шахіста-зрадника Карякіна

20:02 2 червня 2022
Сергій Карякін

Народжений у Криму гросмейстер Сергій Карякін, який був дискваліфікований ФІДЕ на півроку після відкритої підтримки розв'язаної росією війни проти України, був нагороджений володимиром путіним за свою «відданість».

Шахіст удостоєний медалі ордену «За заслуги перед Вітчизною» ІІ ступеня. Відповідний указ опубліковано на порталі нормативно-правових актів країни-агресора. У ньому наголошується, що уродженець Сімферополя, який у 2009 році змінив українське громадянство на російське, нагороджений «за заслуги у розвитку російського спорту та популяризації шахового руху».

Нагадаємо, після своєї дискваліфікації на півроку Карякін подав апеляцію, яку було відхилено, і тепер переможець шахової олімпіади-2004 у складі збірної України намагається оскаржити своє усунення в Міжнародному спортивному суді (CAS).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний шахіст Гаррі Каспаров назвав режим путіна «одноосібною фашистською диктатурою».

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