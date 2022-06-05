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Події

У бою на Донбасі важко поранено відомого адвоката Масі Найєма

18:30 5 червня 2022
Масі Найєм

Кінорежисер Олег Сєнцов, який з початком широкомасштабної агресії росії приєднався до захисників України, повідомив про поранення відомого українського адвоката — брата екснардепа та заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма Масі Найєма.

«Масі Найєм важко поранений, везуть до лікарні. Тримайся, друже, ми молимося за тебе», — написав Сєнцов у соцмережах.

А бізнесмен Андрій Ставніцер уточнив, що адвоката було поранено в голову. Його везуть до Дніпра, у лікарню Мечникова.

Пізніше Мустафа Найем написав, що його брат перебував у комі і що у нього також поранення глазу.

Масі Найєм був адвокатам у багатьох резонансних справах. Він, зокрема, був одним із захисників одеського активіста Сергія Стерненка, представляв інтереси депутата Гео Лероса у справі про «плівки Єрмака», а також свідків — друзів Катерини Гандзюк щодо розслідування її вбивства. Адвокат також надавав допомогу ветеранам українсько-російської війни.

Він також представляв інтереси доньки загиблого у харківській ДТП чоловіка — у його машину на величезній швидкості врізався Микола Харківський. Ця справа викликала великий резонанс.

Фото зі сторінки Андрія Ставніцера у соцмережах

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