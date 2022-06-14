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Тільки зганьбила путіна: порноактриса з рф спробувала «спокусити» Зеленського, але отримала потужну «відповідь»

9:59 14 червня 2022
Тільки зганьбила путіна: порноактриса з Росії спробувала «спокусити» Зеленського, але отримала потужну «відповідь»

Зірка фільмів для дорослих з рф Любов Бушуєва, найвідоміша під псевдонімом Лола Тейлор, вирішила звернутися до президента України з пропозицією «здатися в полон в обмін на секс з нею».

Про це пише російське видання.

«Зеленський, будь ласка, кинь зброю. Якщо ти це зробиш, то я тобі дам», — заявила Бушуєва.

 

Але оскільки глава Української держави був, очевидно, зайнятий підготовкою вечірнього звернення до співгромадян, відповісти зухвалій росіянці вирішила колишня українська порноактриса Анастасія Распутіна, відома під псевдонімом Адель Асанті.

Вона висунула Бушуєвій зустрічну пропозицію – сісти кремлівському фюреру причинним місцем на обличчя, та так сильно, щоб той задихнувся.

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"Тоді й війна закінчиться", - наголосила Распутіна.

 

Після цього на Бушуєву зненацька накинулися з критикою самі росіяни — мовляв, втягнула улюбленого путлера у скандал, про який він «ні сном, ні духом» — «як не соромно» тощо.

Розгубившись, Лола Тейлор зізналася, що сказала це по дурості і не розуміє, через що була така бурхлива реакція.

Тож спроба «спокусити» Зеленського своїми «принадами» (і виставити тим самим на посміховисько) обернулася проти самої Бушуєвої.

Втім, у неї ще є шанс увійти в історію рф як друга Стормі Деніелс (прославилася скандальним романом з екс-президентом США Дональдом Трампом), якщо її, звичайно, допустять до старезного тіла бункерного діда.

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