«Друга половина червня буде знаковою», — Олексій Копитько про те, чи зможе Україна переламати ситуацію на фронті

Радник міністра оборони, харківський блогер Олексій Копитько назвав переломні дати у війні з рф, які можуть вплинути на підсумковий результат подій

«І ще одне. Про залежність.

1. Дуже багато зустрічаю останнім часом.

Добрі, патріотичні, живі (не боти) громадяни: влада приховує погані новини, зрада!", — пише Копитько у мережі.

«Влада: втрати — до 100 убитих та 500 поранених на день, необхідно багато зброї, яка йде повільно, на жаль, буде ще багато вбитих.

Добрі, патріотичні, живі (не боти) громадяни: влада звинувачує партнерів, згущує фарби, готується йти на переговори, аби здати території, зрада!

Я не перебільшую — пишуть одні й ті самі люди. Які вимагають повідомити якусь правду, але якусь правильну правду.

Ось вам шматочок правди.

2. Я недаремно регулярно згадую, що є залежність.

Це є об'єктивно. Зброя, фінансова підтримка, біженці, забезпечення тилу — це залежність. Ми самі віч-на-віч проти Росії не витягнемо. Ми потребуємо різнобічної підтримки.

Будь-яка залежність потенційно обмежує маневр.

Неозброєним поглядом видно, що наші цілі та цілі тих, від кого ми залежимо, можуть не співпадати. Або можуть у якийсь момент розійтися. Це правда.

У момент, коли цілі розійдуться, найгірше, що можна вигадати — це своїми руками добити тих, хто під тиском усіх обставин намагається відстояти інтереси України. Навіть якщо це несимпатичні вам люди і голосували за інших, симпатичних.

3. Друга половина червня буде знаковою. Не кажу — переломний, бо перелом буде згодом. Знаковий у тому плані, що натякне — у який бік буде цей перелом.

Ми отримаємо або не матимемо важливих сигналів політичної підтримки (ЄС, НАТО). І якісь умови (прийнятні? неприйнятні?), прив'язані до цієї підтримки.

Ми отримаємо або не отримаємо те, що просимо для оборони.

Це визначить, на якому фоні ми увійдемо в період літнього затишшя у тих, від кого ми залежимо: на підйомі або на тлі сповзання, що прискорюється, і випадання з повістки.

Друга половина липня і серпень — це об'єктивний спад динаміки. А у вересні у світі можуть утворитися інші теми, якийсь інший контекст.

Найлобовіше: до 11 вересня Росія може спробувати зобразити якусь форму «включення» окупованих на той момент територій. І створити нову реальність.

Тому, дійсно, не варто витрачати сили на з'ясування стосунків, які можна з'ясувати після перемоги. Дуже багато потрібно робити прямо зараз.

15−16 червня, 17 червня, 19 червня, 23−24 червня, 28−30 червня — це раунди, в яких ми або наберемо, або не наберемо очки для перелому в потрібний нам бік. Є чим займатись".

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