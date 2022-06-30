Жорсткий вирок ісламістам: у Парижі завершився масштабний процес у справі про теракти 13 листопада 2015 року

У середу, 29 червня, у Парижі завершився суд у справі про низку терактів, що були скоєні 13 листопада 2015 року у столиці Франції. Того дня було вбито 130 людей. Ще 350 отримали поранення. Ці напади стали в історії країни наймасштабнішими за кількістю жертв з часів Другої світової війни та найкривавішими в Європі після вибухів у Мадриді у 2004 році.

Відповідальність за паризькі теракти взяла на себе «Ісламська держава». Бійню у Парижі влаштували близько 20 терористів. Частина з них підірвала себе. Інших застрелила поліція.

З безпосередніх виконавців кривавого задуму ісламістів вижив лише один — Салах Абдеслам. Його засудили 29 червня до довічного ув'язнення без права на помилування.

На лаві підсудних було ще 13 людей. Усіх, крім одного, визнали винними в організації листопадових терактів. Вони одержали тривалі тюремні терміни. Шестеро звинувачених, як і раніше, ховаються. Їх засудили заочно.

Суд розпочався у вересні 2021 року і став найбільшим процесом у новітній історії Франції. Прокуратура підготувала понад мільйон сторінок доказів. Показання дали 2500 позивачів. У процесі виступили 300 адвокатів.

Все, що йшлося в суді, публікувалося у ЗМІ та обговорювалося у соцмережах. Французи начебто вдруге пережили жах, який обрушився на Париж увечері 13 листопада 2015 року.

Того дня на стадіоні «Стад-де-Франс» грали збірні Франції та Німеччини з футболу. Місто було наповнене вболівальниками. Крім того, у популярному концертному залі «Батаклан» збирався виступити американський рок-гурт Eagles of Death Metal. Всі квитки були продані.

О 21.20 на футбольний стадіон спробував пройти терорист-смертник. На вході його зупинила охорона. І він привів у дію вибуховий пристрій. Крім самого ісламіста, загинув випадковий перехожий.

Проте матч скасовувати не стали. На трибуні був присутній тодішній президент Франції Франсуа Олланд.

Через п'ять хвилин озброєні автоматами терористи напали на кілька кафе та ресторанів у 10 окрузі Парижа. У барі Le Carillon та ресторані камбоджійської кухні Le Petit Cambodge вони вбили 15 людей та понад 10 були поранені. Нападники втекли на чорній машині «SEAT Leon».

О 21:30 другий смертник підірвав себе на вході на стадіон. Гра продовжилася, але президента Олланда негайно відвезли у безпечне місце.

О 21:32 чорний SEAT з'явився на вулиці де ла Фонтейн про Руа. Терористи відкрили вогонь по відвідувачах ресторану La Casa Nostra та кафе Café Bonne Bière, а також напали на пральню. Загинули п'ятеро людей, вісім було поранено.

Через чотири хвилини обстрілу зазнав популярний ресторан La Belle Équipe. На вуличній терасі було вбито 19 людей, ще дев'ять отримали тяжкі поранення.

О 21:47 терористи увірвалися до зали «Батаклан», де зібралося на рок-концерт півтори тисячі глядачів. Саме тут загинуло найбільше людей — 90 людей! Сотні було поранено. Це сталося до того, як поліцейський спецназ пішов на штурм Батаклана, щоб врятувати заручників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про теракт, який 25 червня вчинив в Осло 42-річний курд. Він розстріляв відвідувачів популярного у норвезькій столиці гей-клубу.

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