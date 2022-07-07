«Першу сотню ікон роздала захисникам із Повітряних Сил України»: волонтерка з Вінниці робить керамічні обереги для бійців

Під час війни багато творчих людей своєю майстерністю допомогають армії. Майже 4 сотні ікон для українських захисників виготовила вінничанка Вікторія Ніколаєва. Перш ніж приступити до роботи, розповідає, обовʼязково читає молитву. Й подумки бажає кожному воїну повернутись додому живим та неушкодженим…

Ікони для бійців від Вікторії Николаєвої

«Виготовленням керамічних виробів займаюсь понад 20 років. Починала з музичних інструментів, далі був посуд та інші вироби. У своєму будинку маю кімнату-майстерню, де й працюю за гончарним кругом, — розповіла «ФАКТАМ» Вікторія Ніколаєва. — Від 2014 року наша родина постійно допомагала воїнам із забезпеченням та енергоджерелами, адже мій чоловік працює у цій галузі.

Я ж у свою чергу безкоштовно проводила для наших місцевих волонтерів арт-терапію з глиною. Коли ж почалось повномасштабне вторгнення росії, у мене зникло бажання творити. Бувало так, що я по кілька разів на день заходила у майстерню, але не могла збагнути — навіщо мені творити. Втім, такий настрій досить швидко минув, як тільки я згадала, що маю досвід в іконописі і хочу таким чином допомагати військовим. Так як на білій глині можна відтіснити будь-який матеріал, і тканину також, мені досить зручно працювати.

У своїх роботах відтворюю кілька образів — Спас Синайський, Діва Марія з Ісусом, Софія Київська та Оранта. Після того як нанесено зображення, розфарбовую глиняними фарбами. Колір дуже довго зберігається, при випалюванні, а це понад 1000 градусів, і ікона залишається яскравою і міцною. Попри те, що тонка — її важко розламати. Роблю іконки невеличкого розміру, щоб бійцям було зручно покласти у військовий одяг. Першу сотню роздала вінницьким захисникам із Повітряних Сил України".

Керамічні образки

За один раз майстриня робить відразу до сотні ікон, допомагає їй подруга. Коли ж роботи готові, відправляє у підрозділ, де вже капелан освячує та роздає обереги.

«Створені мною ікони оберігають бійців, вони знають, що тут їх чекають вдома, поважають, вірять у них. Коли залишаються шматки глини, роблю ще значки з написами «Пишаюсь ЗСУ» та «Доброго вечора, ми з України».

Навіть у лихоліття люди звертаються до мистецтва. Раніше «ФАКТИ» писали про художницю, чиї картини зі соняшниками розлетілися світом.

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