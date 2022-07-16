Доплата за додатковий стаж: чому вона відрізняється у різних груп пенсіонерів

Доплата за наднормативний стаж — одна з основних надбавок до пенсії, яку отримує більшість пенсіонерів. Тому багатьох українців цікавить, як вона розраховується, і чому відрізняється у різних груп пенсіонерів, пише «На пенсії».

Згідно з поясненням незалежного консультанта Сергія Коробкіна, доплата за наднормативний стаж встановлюється до звичайної пенсії за віком відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Основне правило: за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам основний розмір пенсії збільшується на 1%, але не більше ніж на 1% від мінімальної пенсії.

Під мінімальною пенсією мається на увазі розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який із 1 липня становить 2027 гривень. Основний розмір пенсії визначається шляхом множення зарплати на коефіцієнт стажу (стаття 27 вищезазначеного Закону). Тобто, на певний відсоток підвищується не вся пенсія з надбавками, а лише її базова частина.

ПРИКЛАД 1.

Жінка зі стажем 40 років (вийшла на пенсію після реформи 2011 року). Основний розмір її пенсії — 1900 гривень, тобто нижчий за мінімальну. Отже, 10% за десять перероблених років у цьому випадку беремо від основного розміру пенсії. Розмір доплати становитиме 190 гривень (1900 грн х 10%).

ПРИКЛАД 2.

Чоловік із стажем 40 років (вийшов на пенсію після реформи 2011 року). Основний розмір його пенсії — 2500 гривень, тобто вищий за мінімальну. Отже, 5% за 5 перероблених років беремо від мінімальної пенсії, тобто від 2027 гривень. Таким чином, доплата за наднормативний стаж становитиме у цьому прикладі 101,35 гривні (2027 грн х 5%).

При цьому важливо знати, що до 1 жовтня 2011 року діяли дещо інші правила. Для жінок наднормативний стаж встановлювався за кожен рік, перероблений понад 20 років, для чоловіків — понад 25 років. Тим, хто вийшов на пенсію до цієї дати, ці правила застосовуються досі.

ПРИКЛАД 1.

Жінка із стажем 30 років (вийшла на пенсію до реформи 2011 року). Основний розмір її пенсії — 1500 гривень, тобто нижчий за мінімальну. Отже, 10% за десять перероблених років беремо від основного розміру пенсії. Розмір доплати становитиме 150 гривень (1500 грн х 10%).

ПРИКЛАД 2.

Чоловік із стажем 40 років (вийшов на пенсію до реформи 2011 року). Основний розмір його пенсії — 3 тисячі гривень, тобто вищий за мінімальну. Отже, 15% за 15 перероблених років беремо від мінімальної пенсії, тобто від 2027 гривень. Надбавка за стаж становить 304,05 гривні (2027 грн х 15%).

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