«У нас у країні стільки заборонених тем»: перша ракетка росії зізналася, що лесбіянка

25-річна Дар'я Касаткіна, яка займає 12-й рядок у світовому рейтингу WTA й є наразі найкращою тенісисткою росії, зробила відверте зізнання стосовно своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації.

«Чи є у мене зараз дівчина? Так. У нас у країні стільки заборонених тем. І є важливіші теми, які заборонені, так що дивуватися ніби нема чому. Ось ця фраза: „Хочеш бути геєм“. Хочеш — не хочеш, став — не став. Ну що це за маячня. Реально немає нічого простішого, мені здається, у світі, ніж бути натуралом. Якщо є вибір, хто обере бути геєм? Ускладнювати собі життя. Серйозно? Особливо в росії», — розповіла уродженка Тольятті, що живе в Барселоні, в інтерв'ю популярному спортивному блогеру.

А буквально за кілька годин після того, як вийшло відео її інтерв'ю, Дар'я опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото зі своєю співвітчизницею, срібним призером Олімпіади-2018 у Пхенчхані фігуристкою Наталією Забіяко (на три роки старшою за тенісистку), супроводживши знімок емодзі-серцем.

Дар'я Касаткіна та Наталія Забіяко

Додамо, що Касаткіна за свою кар'єру заробила майже 8 млн доларів призових. На зорі кар'єри росіянка тривалий час грала у парі з українкою Ольгою Янчук, яка в листопаді 2020-го народила сина від легіонера «Динамо» Жерсона Родрігеса, і разом із нашою співвітчизницею стала переможницею двох низькорейтингових турнірів у Москві та Мінську.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що арбітр, який судив єврокубковий матч «Динамо», зробив камінг-аут.

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