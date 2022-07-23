«Поки бомбили місто, він виносив чуже»: в Харкові засудили крадія

Жовтневий районний суд Харкова визнав чоловіка винним у крадіжці в умовах воєнного часу. Про це стало відомо із опублікованого вироку. Обвинувачений родом із міста Красний Луч Луганської області та офіційно ніде не працював.

З матеріалів справи відомо, що 25 березня молодик заліз до магазину «Дом модной одежды», в якому в результаті бойових дій та авіаудару авіації рф було пошкоджено вітрини та вхід до торгового залу. Скориставшись, що за його діями ніхто не спостерігав, відвідувач виніс звідти сумки, куртки, джинси, худі. Загалом збиток магазину оцінили в 17 тисяч гривень, бо не могли визначити ринкову вартість.

Під час судового засідання визнав вину й щиро розкаявся. Суд визнав його винним та призначив 5 років позбавлення волі, звільнивши чоловіка від відбування призначеного покарання, якщо протягом 3-річного іспитового строку він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у мародерів немає нічого святого.

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