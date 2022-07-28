З будинку ексфутболіста «Динамо» винесли добра на 600 тисяч євро

Колишній футболіст київського «Динамо» хорват Домагой Віда, який забив найефективніший гол у кар'єрі, змушений відкласти свій перехід у грецький АЕК через пограбування його будинку в Загребі, повідомляє Jutarnji List з посиланням на грецькі ЗМІ.

Домагоя та його дружини Івани не було вдома протягом кількох днів, а коли вранці у середу Віда повернувся до свого житла, то виявив, що сталася крадіжка зі зломом. За інформацією хорватських ЗМІ, зловмисники винесли з дому в елітному районі столиці Хорватії коштовностей та інших цінних речей на 4,5 мільйони хорватських кун (близько 600 тисяч євро).

Хорватські журналісти, які побували на місці події, відзначають, що заміський будинок сімейства Віди розташований на території комплексу, що охороняється. Там є безліч камер зовнішнього спостереження, є сигналізація. Однак той факт, що пограбування таки сталося, говорить про роботу професіоналів. Правоохоронні органи припускають, що зловмисники могли проникнути до будинку Віди не з боку людної вулиці, а з тильного, який межує з лісом.

Домагоя з дружиною Іваною

Через те, що сталося, Віда, котрий залишив турецький «Бешикташ» на правах вільного агента, відклав свій виліт до Афін для підписання контракту з місцевим АЕКом. Повідомляється, що хорват із зарплатою 1,9 млн євро на рік стане найоплачуванішим футболістом грецького клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віда та Вукоєвич після перемоги над росією на ЧС-2018 записали відео зі словами «Слава Україні!».

Фото ФК «Динамо», Instagram, Jutarnji List

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