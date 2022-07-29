Онук Софії Ротару після невдалої втечі з України засвітився в Парижі

Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, який оскандалився через спробу нелегально залишити Україну через Молдову, засвітився в Парижі. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував кілька світлин зі столиці Франції, показавши відомі місця та визначні пам'ятки. Себе на фото не показав. Та ніяк не прокоментував публікації.

Схоже, що Анатолію вдалося виїхати з України.

До початку повноцінного російського вторгнення Євдокменко-молодший жив у Лондоні. Він професійно займається фотографією, пише музику та тексти.

Нагадаємо, Анатолія разом із батьком Русланом Євдокименком було затримано при спробі нелегально залишити країну. Вони намагалися перетнути державний кордон на човні. Серед затриманих було 8 громадян України призовного віку та громадянин Молдови. За повідомленнями прокуратури, за переправу чоловіки платили по 2000 доларів.

Фото instagram.com/shmn

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