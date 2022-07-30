Снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ Івана Поздєєва, повідомили «ФАКТАМ» в українській розвідці.

«28 липня під час рекогносцирування місцевості снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 88-ї парашутно-десантної дивізії Західного військового округу Збройних Сил рф Івана Поздєєва», — йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що окремі підрозділи 331-го парашутно-десантного полку фіксувалися у районі населеного пункту Архангельське в Херсонській області на Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, як повідомляла раніше CNN, представник Білого дому на секретному брифінгу для членів Конгресу США назвав цифру в 75 тисяч російських солдатів, які були вбиті або поранені в Україні з моменту вторгнення.

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