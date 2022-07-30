39.81 / 41.34 40.10 / 41.96
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

ЗСУ ліквідували командира Костромського полку ПДВ ЗС рф — розвідка

10:07 30 липня 2022
Вантаж 200

Снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ Івана Поздєєва, повідомили «ФАКТАМ» в українській розвідці.

«28 липня під час рекогносцирування місцевості снайпер Збройних Сил України ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 88-ї парашутно-десантної дивізії Західного військового округу Збройних Сил рф Івана Поздєєва», — йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що окремі підрозділи 331-го парашутно-десантного полку фіксувалися у районі населеного пункту Архангельське в Херсонській області на Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, як повідомляла раніше CNN, представник Білого дому на секретному брифінгу для членів Конгресу США назвав цифру в 75 тисяч російських солдатів, які були вбиті або поранені в Україні з моменту вторгнення.

1117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Кейт Міддлтон

Чатні з кабачків на зиму: старовинний рецепт сім'ї Кейт Міддлтон

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту