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Німецький євродепутат звинуватив керівництво рф в антисемітизмі через тиск на «Сохнут»

13:01 3 серпня 2022
Міхаель Галлер

Коментуючи процес ліквідації на росії Єврейського агентства «Сохнут» депутат Європейського парламенту від Німеччини Міхаель Галлер заявив, що антисемітизм завжди був притаманний росії та назвав фашистським російський уряд.

«Процес із закриття Єврейського агентства „Сохнут“ — це попередження уряду Ізраїлю за їхню позицію щодо війни рф проти України, яка їх не влаштовує. Вони, ймовірно, розраховують, що зможуть такою кампанією вплинути на ізраїльський уряд. А ось якою буде реакція Ізраїлю, зараз ми не можемо спекулювати, можливо висилання російських дипломатів, можливо ще щось», — заявив політик.

Також Галлер назвав російські націоналісти антисемітами.

«На росії завжди був антисемітизм, євреїв завжди дискримінували, навіть у радянські часи. Це вписується в генеральну лінію таких фашистських структур, які є в рф, антисемітизм дуже близький до них. Антисемітизм був структурно притаманний росії, протягом багатьох років він був розгорнутий і по-різному практикувався», — зазначив він й назвав російський уряд націоналістами та фашистами.

Нагадаємо, напруженість у відносинах росії та Ізраїлю виникла у зв'язку з рішенням мін'юсту росії звернутися до суду з позовною вимогою припинити діяльність «Єврейського агентства «Сохнут» на росії. В організації відкриті офіси в дев'яти містах рф, а штат налічує кілька ізраїльських емісарів та 100 співробітників з-поміж російських громадян. В агентстві зазначили, що правове врегулювання питання про ліквідацію «Сохнут» на росії неможливе, тому планують релокацію офісу до Ізраїлю. Обробку заявок запланували перенести до онлайн.

Рішення про заборону організації пов'язують із позицією Ізраїлю щодо України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід дав доручення зовнішньополітичному відомству країни підготувати низку політичних заходів проти рф. Їм дадуть хід, якщо Єврейська агенція на росії буде ліквідована.

Також стало відомо, що співробітників Єврейської агенції прослуховувала російська розвідка.

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