«За 8 років війни на Донбасі пройшов важкі бої під Дебальцевим»: на Івано-Франківщині попрощались із 29-річним героєм

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із села Пасічна, що на Івано-Франківщині, Володимир Михайлюк. Воїн був молодшим лейтенантом та командиром танкового взводу однієї із військових частин ЗСУ. Йому було лише 29 років.

«Володимир після закінчення школи навчався у Надвірнянському коледжі за спеціальністю «обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Невдовзі вступив до Національного університету «Львівська політехніка», здобув ступінь бакалавра за напрямком «автомобільний транспорт, — повідомляє громада Пасічної у фейсбуці. — В період мобілізації пішов добровольцем на схід. Воював в Донецькій та Луганській областях, брав участь у визволенні Дебальцевого та потрапив в оточення.

З березня 2015 року Володимир працював на посаді майстра лісу в Пасічнянському лісництві. Але у 2019 році знову повернувся до військової служби у Збройних Силах України за контрактом, прослужив від старшого солдата до молодшого лейтенанта. Перебуваючи на службі за контрактом, закінчив Львівську академію сухопутних військ. Був командиром танкового взводу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".

Відомо, що герой загинув 1 серпня 2022 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Семигір’я Донецької області…

Море квітів, «живий коридор» на узбіччях вулиць, українські прапори, невимовний жаль та пекучий біль. Священники у проповіді закликали молитись та пам"ятати героїв, що віддають власне життя, захищаючи рідну землю від ворога. Сколихнули небо залпи від пострілів військових. Поховали Володимира Михайлюка на цвинтарі у рідному селі. У нього залишились двоє маленьких дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Бахмутом загинув колишній мер міста на Прикарпатті, двічі депутат районної ради

Роман Круховський.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram