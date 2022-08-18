Збирав гроші для біженців з України: у Лондоні розслідують вбивство 87-річного вуличного музиканта

У четвер, 18 серпня, лондонська поліція повідомила про арешт підозрюваного у вбивстві 87-річного Томаса О'Халлорана. Літній ірландець був добре відомий жителям Грінфорда, району в західній частині британської столиці. Його часто бачили поряд з магазином Tesco. Він сидів поряд зі своїм скутером і грав на акордеоні чи губній гармошці, збираючи гроші на благодійність.

Приблизно з червня О'Халлоран займався збором коштів для українців, які так чи інакше постраждали від війни, розв'язаної росією. Томас ставив перед собою пластиковий ящик, розфарбований у жовтий та синій кольори. А люди зупинялися послухати його гру на музичних інструментах та кидали пожертвування.

Томас О'Халлоран намагався допомогти іншим людям

Як кажуть місцеві жителі, дідуся О'Халлорана у Грінфорді любили всі. Він був дуже ввічливою та доброю людиною. Весь час усміхався і підбадьорював інших.

Скутер та ящик для пожертвувань

У вівторок, 16 серпня, випадковий перехожий викликав поліцію. Він повідомив, що приблизно за півтора кілометра від Tesco літня людина терміново потребує допомоги, чоловік поранений. На вказане місце прибули патрульні та бригада швидкої допомоги. На жаль, врятувати Томаса медики вже не змогли. Вони лише констатували смерть О'Халлорана від ножового поранення.

За попередніми даними, вуличного музиканта вбили з метою пограбування. Підозрюється 44-річний чоловік, ім'я якого поки що не називається. Впізнати та знайти його вдалося за допомогою записів камер відеоспостереження. Передбачається, що злочинець напав на містера О'Халлорана поряд з тим місцем, де Томас зазвичай збирав пожертвування. Поранений дід зумів втекти на своєму скутері. Він зупинився, коли зрозумів, що більше не може рухатися далі та почав махати рукою, щоб привернути увагу перехожих…

Вбивство Томаса О'Халлорана обурило мешканців Лондона. За останні чотири дні це вже шосте вбивство у британській столиці. Лондонці в гніві заявляють, що в місті панує беззаконня, а влада та поліція нічого не можуть з цим вдіяти. За останні два-три роки Лондон перетворився на найнебезпечніше місто у Британії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вбивство українки Юлії Джеймс у Техасі. 43-річну патріотку застрелив її чоловік-американець.

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