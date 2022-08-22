Вінок та розлита кров: загрози податківцю можуть бути пов'язані з тютюновою компанією

Керівнику Департаменту акцизного податку ДПС України Олександру Ярмоленко невідомі надіслали моторошні подарунки, які за стилем нагадують бандитські послання з 90-х років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Сашкові Ярмоленку бандити-тіньовики передали вітання. Традиційним для бандитів способом — вінок та розлита кров. Поруч із дитячим візочком. Користуючись нагодою, передаю вітання бандитам та злодіям, позбавленим можливості красти акциз з тютюну та горілки в армії. Ваш час минув і більше не прийде. „Заробітків“ на крадіжці більше не буде. Якщо ж захочете випробувати долю, продовживши красти — сядете. Це у кращому випадку», — пообіцяв Гетьманцев.

Саме цей департамент кілька тижнів тому припинив роботу одного із найбільших виробників нелегальних цигарок, про що Гетманцев також повідомив у своєму телеграм-каналі. І хоча голова податкового комітету не уточнював, про яке саме підприємство йдеться, його заступник по комітету, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк уточнив, що йдеться про тютюнову фабрику у Жовтих Водах на Дніпропетровщині.

Раніше Гетманцев наголошував, що деякі великі гравці тютюнового ринку у Жовтих Водах не доплачують акцизний податок, що створює підстави для припинення їхньої діяльності.

Як відомо, у Жовтих Водах знаходиться тютюнова фабрика ТОВ «Юнайтед Табако», яка неодноразово привертала увагу як силових органів, так і журналістів. Починаючи з 2018 до 2021 року тут регулярно проводили обшуки Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ. У січні 2020 року прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих Водах, але виробництво продовжилося.

2018 року компанією «Юнайтед Тобако» зацікавилися журналісти-розслідувачі програми «Схеми». Вони звернули увагу, що акцизні марки на деяких марках сигарет цієї компанії мали маркування як для імпортного, а не вітчизняного виробництва. Крім того, журналісти з'ясували, що «Юнайтед Тобако» має тісні зв'язки з депутатами від «Народного Фронту», зокрема, Олегом Кришиним та Миколою Мартиненком. Останнього підозрювали у махінаціях із постачанням урану державному підприємству, організації корупційних схем з державними підприємствами «Схід ГЗК» та «Енергоатом», що завдало державі збитків у сумі 6,4 млн євро та $ 17,2 млн.

З тютюновою фабрикою у Жовтих Водах Мартиненко пов'язаний через своїх бізнес-партнерів — братів Миколу та Руслана Журило. Ті, у свою чергу, теж причетні до схем на Східному ГЗК. У 2021 році тютюнова фабрика у Жовтих Водах була названа найбільшим виробником контрафактних цигарок в Україні.

Незважаючи на це, наприкінці липня 2022 року «Юнайтед Тобако» отримала роздрібну ліцензію у Львові, яка дає їй можливість торгувати своєю продукцією з підробленою акцизною маркою по всій Україні.

Примітно, що наприкінці минулого року незаконна торгівля цигарками в Україні встановила новий антирекорд — 20,4% порівняно з 10% у 2020 році. За даними дослідницької компанії «Кантар», середньорічний показник нелегального ринку сигарет у 2021 році становив 16,9% або 8,4 млрд. штук сигарет. Внаслідок цього бюджети всіх рівнів недоотримали 15,4 млрд грн. податкові збори.

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