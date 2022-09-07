Рада визначилася з новим головою Фонду держмайна: хто такий Рустем Умеров

Верховна Рада України призначила новим головою Фонду державного майна народного депутата від фракції «Голос» Рустема Умєрова.

Як пише нардеп Олексій Гончаренко, його кандидатура була підтримана 282-ма голосів «за».

«Умєров вже склав повноваження нардепа. Раніше його було представлено як кандидата речником фракції „Слуга народа“ Юлією Палійчук. Після 24 лютого Умєров приймав участь в дуже чутливих питаннях — перемовини з росією, перемовини щодо зернового коридору, очолював парламентську комісію з контролю за наданою Україні зброї, тощо», — додав він.

Рустем Умєров — делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, заступник керівника Постійної делегації у Парламентської Асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року — співголова депутатського об'єднання «Кримська платформа» у Верховній Раді. У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополю, яка була створена при РНБО. Минулого року президентським указом був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, що попередьного голову ФДМ Дмитра Сенниченка Рада відправила у відставку за тиждень до початку російської агресії. Виконувачкою обов'язків Фонду була Ольга Батова.

Фото з Вікіпедії

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