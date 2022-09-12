В етер повертається шоу «Голос країни»

Телеканал «1+1» прийняв рішення повернути в етер пісенне шоу «Голос країни». Показ нових епізодів 12 сезону проєкту відбуватиметься на каналі ТЕТ вже у жовтні — шоу було перервано через повномасштабне вторгнення росії на територію України. За словами продюсерів, проєкт повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українській армії — у продовженні сезону буде і благодійна складова.

Про повернення «Голосу країни-12» у свій день народження в ефірі «Сніданку» заявили Катерина Осадча та Юрій Горбунов, який зробив сюрприз дружині та прийшов до студії із величезним букетом квітів.

- Музика — в нашій крові, вона завжди лікувала та рятувала від усього, — сказала Катерина. — В нових епізодах покажуть українські народні пісні і сучасні композиції, написані українською мовою. Це вся наша генетика і ДНК. «Голос країни» — ті пігулки від депресії, яких потребує народ.

Нагадаємо, трансляція «Голосу країни-12» перервався на 5 епізоді сліпих прослуховувань. Новацією сезону стало те, що у проєкті з'явилось п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняла команда «Другого шансу» — народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Заріцька (KAZKA).

В тренерських кріслах — Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Оля Полякова та Потап. До речі, Потап — єдиний з суддів, хто залишив країну до початку війни і досі не повернувся в Україну. Нагадаємо, що в «Голосі» частина випусків повинна зніматися наживо. Яких змін зазнає 12 сезон вокального проєкту, стане відомо вже незабаром. Наразі слоган дванадцятого сезону — «Так звучить найспівочіша нація світу».

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