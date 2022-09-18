«Я весь день проплакав на могилі»: Златан Ібрагімович зробив зворушливе зізнання

Знаменитий шведський футболіст Златан Ібрагімович, який продав за мільйони євро розкішний маєток на гірськолижному курорті, у своїй автобіографії «Адреналін» описав, що відчув, коли дізнався, що його старший брат тяжко хворий, і як пережив його смерть.

Сапко Ібрагімович помер у 2014 році після 14 місяців боротьби з лейкемією. Як зізнався Златан, смерть брата шокувала його і змінила його погляди на життя (у футболіста на зап'ясті є спеціальне татуювання, на якому написана дата народження Сапко — 30 квітня 1973 року).

Брат Ібрагімовича випадково виявив, що він серйозно хворий. Як розповів Ібра, все сталося на вулиці, де в Сапка виникло дивне відчуття, ніби він тоне просто на тротуарі. Після обстеження надійшла найжахливіша новина — агресивний лейкоз.

Сапко відразу почав терапію, але за кілька місяців його стан різко погіршився. Батько зізнався Златану, що надії на одужання немає. Зірка футболу був спустошений тим фактом, що нічим не може допомогти братові — ні грошима, ні великими знайомствами по всьому світу. Свої останні дні Сапко провів у клініці Швеції.

До речі, Златан встиг провідати брата перед смертю. Після вильоту «ПСЖ» з Ліги чемпіонів Ібрагімович попросив тренера відпустити його в Мальме, щоб він зміг побути з братом. Сапко був у вкрай тяжкому стані — у комі. Після 15 хвилин, проведених Златаном з ним у палаті, сталося найстрашніше — брат футболіста перестав дихати.

2014. Златан Ібрагімович на похороні брата Сапка

«На похороні мого брата батько не проронив ні сльозинки. А я наступного дня після похорону повернувся до могили, де проплакав весь день — з ранку до ночі», — поділився шокуючими подробицями прощання з братом Златан Ібрагімович.

Нагадаємо, що учасник чотирьох чемпіонатів Європи та двох чемпіонатів світу 40-річний Златан Ібрагімович до повернення у «Мілан» грав також за «Мальме», «Аякс», «Барселону», «Інтер», «Ювентус», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» та «Лос-Анджелес Гелаксі», завоювавши 34 (!) трофеї і забивши на клубному рівні 492 м'ячі. Крім того, Златан Ібрагімович із 62 точними ударами у 121 матчі — найкращий бомбардир в історії збірної Швеції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «безбожник» Златан Ібрагімович навідався до Папи Римського з подарунками.

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