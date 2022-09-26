День вчителя-2022: найкращі листівки та вітання до свята

У першу неділю другого місяця осені (цього року — 2 жовтня) відзначають День вчителя.

Зазвичай цього дня учні несли до шкіл та вишів квіти, вітаючи вчителів. Однак, спочатку карантин, а потім і російська агресія внесли зміни до цієї традиції — багато хто навчається дистанційно і привітання, схоже, педагоги теж прийматимуть онлайн.

Пропонуємо до вашої уваги красиві привітання, якими можна порадувати улюблених вчителів.

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Фото vitannya.in.ua

Вітаємо наших улюблених вчителів — чудових людей, які присвятили своїй роботі все своє життя, подарували нам не лише знання, а й свою любов. Ваша робота — це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність та величезне терпіння. Бажаємо вам щастя та здоров'я, невгасного запалу та пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. З Днем вчителя!

Фото vitannya.in.ua

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани…

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми Дякуємо Вам!

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Фото vitannya.in.ua

Нехай Ваша праця завжди цінується, нехай Ваші старання та надії неодмінно будуть виправдані, нехай, завдяки Вам, діти отримують міцні знання, нехай у Вашому житті завжди є чарівний світ добра та щастя!

Фото vitannya.in.ua

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

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Нагадаємо, що у жовтні українці відзначатимуть не лише велике церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці, а й День захисників та захисниць України.

Фото Pixabay

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