День вчителя-2022: найкращі листівки та вітання до свята
У першу неділю другого місяця осені (цього року — 2 жовтня) відзначають День вчителя.
Зазвичай цього дня учні несли до шкіл та вишів квіти, вітаючи вчителів. Однак, спочатку карантин, а потім і російська агресія внесли зміни до цієї традиції — багато хто навчається дистанційно і привітання, схоже, педагоги теж прийматимуть онлайн.
Пропонуємо до вашої уваги красиві привітання, якими можна порадувати улюблених вчителів.
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Вітаємо наших улюблених вчителів — чудових людей, які присвятили своїй роботі все своє життя, подарували нам не лише знання, а й свою любов. Ваша робота — це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність та величезне терпіння. Бажаємо вам щастя та здоров'я, невгасного запалу та пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. З Днем вчителя!
Спасибі вам, учителі,
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани…
За Трою і за Карфаген,
За бензохлоропропілен,
За НЕ і НІ, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За всі знання, що дали нам,
За це ми Дякуємо Вам!
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Нехай Ваша праця завжди цінується, нехай Ваші старання та надії неодмінно будуть виправдані, нехай, завдяки Вам, діти отримують міцні знання, нехай у Вашому житті завжди є чарівний світ добра та щастя!
Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
Легкої праці вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладенько,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.
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Нагадаємо, що у жовтні українці відзначатимуть не лише велике церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці, а й День захисників та захисниць України.
Фото Pixabay121
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