Як у голлівудських блокбастерах: НАСА показує у прямому ефірі зіткнення зонда з астероїдом

Вночі 27 вересня зонд американської космічної агенції НАСА має врізатися в астероїд. Ця фантастична місія отримала досить нудну назву — «Подвійний тест перенаправлення астероїда» (Double Asteroid Redirection Test або скорочено DART). Але її мета здатна вразити уяву мільйонів людей. DART має допомогти з'ясувати, наскільки складно, якщо це взагалі можливо, запобігти зіткненню великого космічного тіла із Землею.

Подібні катастрофи світового масштабу неодноразово ставали сюжетом для голлівудських блокбастерів. Глядачів лякали зіткненням із кометами чи астероїдами автори фільмів «Армагеддон», «Зіткнення з безоднею», «Гренландія», нарешті, «Не дивіться вгору!». У кожному з них розглядалася можливість підірвати космічне тіло чи обстріляти його для того, щоб воно змінило свою орбіту.

Звучить це як фантастика, проте проект DART вже став реальністю. Американський зонд повинен о 01:14 за київським часом врізатися в астероїд Діморф. Зіткнення відбудеться на відстані близько 11 мільйонів кілометрів від нашої планети.

Вчені НАСА заспокоюють — орбіта Діморфа не перетинається із земною. Щоб не сталося, зіткнення не спрямує астероїд у наш бік.

За історичним експериментом стежитимуть кілька телескопів, зокрема космічна обсерваторія Джеймса Вебба.

Що ще треба знати? Маса зонда складає 570 кг. Він рухається зі швидкістю понад 20 тисяч кілометрів на годину. Апарату належить визначити ціль та її точне розташування за допомогою найскладнішої комп'ютерної програми. Проблема в тому, що Діморф обертається навколо більшого астероїда, який називається Дідім. Діаметр Діморфа — 160 метрів, діаметр Дідіма — 780 метрів. Головне — зонд не повинен схибити. А «побачить» він Діморф лише за годину до контакту з ним.

До зіткнення апарат щосекунди відправлятиме на Землю фотографії. Коли все станеться, зніматиме наслідки невеликий італійський супутник LICIACube. Доставив його до місця космічного побачення сам зонд. Супутник відокремився від нього кілька днів тому. «Італієць» фотографуватиме наслідки зіткнення з відстані 50 км.

На цей час Діморф робить повний оберт навколо Діліма за 11 годин 55 хвилин. Після зіткнення із зондом, за розрахунками НАСА, цей час має скоротитися на 10 хвилин.

Наскільки зміниться орбіта астероїда, людство дізнається через чотири роки, коли Дідім та Діморф знову наблизяться до Землі.

У НАСА кажуть, що астрономи на сьогодні ідентифікували понад 95% астероїдів, зіткнення яких із Землею може спричинити глобальну катастрофу. Їхні орбіти розраховані з точністю і не перетинаються із земною. Але в космосі існує безліч об'єктів меншого розміру, які здатні при зіткненні з нашою планетою знищити місто чи країну. Ось із ними й мають намір боротися у майбутньому за допомогою зондів, якщо експеримент DART вдасться.

Діморф з його невеликими розмірами при зіткненні із Землею залишить на поверхні планети кратер приблизно кілометр у поперечнику та пару сотень метрів завглибшки. Його падіння зробить вибух потужністю до 600 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Наприклад, потужність вибуху Тунгуського метеорита над Сибіром 1908 року становила від 10 до 40 мегатонн.

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