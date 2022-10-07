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Політика

Рада офіційно визнала Курильські острови територією Японії

17:25 7 жовтня 2022
Південні Курили

Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій (південної частини Курильських островів) та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією росії. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Йдеться про постанову «Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії» (№ 8108), повідомляє УНІАН.

У своєму зверненні український парламент заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Росії.

Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як писали «ФАКТИ», раніше Японія позначила окуповані росією Ітуруп, Кунашир, Шикотан, а також групу стров Хабомаї, як свою територію на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор, які пройшли в Токіо в 2020 році.

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