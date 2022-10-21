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Події

Спецоперація «мародер»: російські військові тягнуть пральну машину зі зруйнованого ними будинку (відео)

14:23 21 жовтня 2022
Крадіжка пральної машини

Пральні машинки українців і досі у попиті серед окупантів. Чергове мародерство зафіксував Стратком ЗСУ в одному з окупованих населених пунктів.

«кацапські гніди крадуть стіралку», — йдеться у повідомленні Страткому.

Як писали «ФАКТИ», росіяни везуть додому з наших сіл та міст все, що трапляється їм на шляху. «Кадирівці» на Херсонщині викрали у місцевих фермерів два комбайни.

Раніше повідомлялося, що росіяни знищували інфраструктуру мирних міст, грабували будинки, причому тягли звідти все, що трапляється під руку, — навіть виривали унітази та знімали килими. Також стало відомо, що окупанти-мародери пограбували квартиру херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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