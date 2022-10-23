«Ознака конвульсій окупантів»: військовий журналіст про непросту ситуацію під Бахмутом

Окупанти штурмують Бахмут на Донеччині з серпня 2022 року, але не можуть взяти місто, хоч перепробували вже всі сили та засоби, що є в їхньому розпорядженні. Про поточну ситуацію на цій ділянці фронту пише військовий експерт групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

«У локації Бахмута все дуже непросто, але є позитивна тенденція. Навіть дві» , — пише журналіст у Telegram .

«Перша — окупанти все більше зосереджують артилерійський вогонь не так по позиціях ЗСУ, як по самому місту. Мені скажуть, що тут позитивного? І мають рацію… На перший погляд нічого.

Але це здавалося б.

Окупанти завжди починають нарощувати терор цивільного населення та посилюють удари та знищення громадянської інфраструктури, коли на фронті у них патова ситуація.

Так, найближчі тижні у Бахмуті буде дуже важко. Тяжче навіть чим було до того. Причому, основний удар буде саме по цивільних. Але це ознака конвульсій окупантів та неминучого їх поразки.

Другий позитивний момент — у районі Бахмута починає розширюватися сіра зона. Причому, сірою зоною стають ділянки РОВ, що раніше контролювалися. І навіть не стільки РОВ, скільки їх дірявою псевдо-елітою «Вагнер».

Тобто вони фізично не можуть їх утримувати і змушені відходити. Не можуть утримувати ті, хто кращий за інших і кому це утримання не можуть повноцінно забезпечити. І це дуже перспективне.

Бахмут, тяжко, але перемога з нами" , — висловлює впевненість автор поста.

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