«Ознака конвульсій окупантів»: військовий журналіст про непросту ситуацію під Бахмутом
«У локації Бахмута все дуже непросто, але є позитивна тенденція. Навіть дві» , — пише журналіст у Telegram .
«Перша — окупанти все більше зосереджують артилерійський вогонь не так по позиціях ЗСУ, як по самому місту. Мені скажуть, що тут позитивного? І мають рацію… На перший погляд нічого.
Але це здавалося б.
Окупанти завжди починають нарощувати терор цивільного населення та посилюють удари та знищення громадянської інфраструктури, коли на фронті у них патова ситуація.
Так, найближчі тижні у Бахмуті буде дуже важко. Тяжче навіть чим було до того. Причому, основний удар буде саме по цивільних. Але це ознака конвульсій окупантів та неминучого їх поразки.
Другий позитивний момент — у районі Бахмута починає розширюватися сіра зона. Причому, сірою зоною стають ділянки РОВ, що раніше контролювалися. І навіть не стільки РОВ, скільки їх дірявою псевдо-елітою «Вагнер».
Тобто вони фізично не можуть їх утримувати і змушені відходити. Не можуть утримувати ті, хто кращий за інших і кому це утримання не можуть повноцінно забезпечити. І це дуже перспективне.
Бахмут, тяжко, але перемога з нами" , — висловлює впевненість автор поста.
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