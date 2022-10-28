«Програють як на землі, так і в повітрі»: стало відомо скільки авіації втратили рашисти

російська федерація не має переваги у повітрі й почастішали випадки, коли її бійці ризикують вертольотами на полі бою. Відомо, що країна-терористка втратила більше чверті наявних у неї гелікоптерів Ка-52 «Алігатор», повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки

«З моменту вторгнення в Україну було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 „Хокум“. Це становить понад 25% діючого парку ВПС росії, який налічує 90 Ка-52, і майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні. Російські ударні вертольоти, ймовірно, особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), в той час як вертольоти часто працюють в умовах менш постійного прикриття з боку бойових літаків, ніж це передбачається російською військовою доктриною».

росія все ще не в змозі підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. За даними розвідки, російське командування, ймовірно, все частіше вдається до проведення місій ударних вертольотів з високим ступенем ризику як до одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали: «росія дає майстер-клас, як не треба вести війну: американський експерт назвав головні помилки путіна».



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