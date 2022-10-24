ЗСУ «приземлили» два гвинтокрили ворога на Херсонщині

Українські воїни, які за попередню добу збили дев'ять ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, вдень у понеділок, 24 жовтня, «приземлили» два гелікоптери зс рф.

Як повідомляють у командуванні Повітряними силами ЗСУ, техніку ворога знищили протягом півгодини на Херсонщині.

«Без перерви на обід! З 13:00 до 13:30 у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад збито два ударні гвинтокрили «Ка-52», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що підтверджено дані про знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» противника.

Фото з Вікіпедії

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