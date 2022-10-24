39.76 / 40.62 38.28 / 39.46
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ «приземлили» два гвинтокрили ворога на Херсонщині

16:59 24 жовтня 2022
Вертоліт Ка-52

Українські воїни, які за попередню добу збили дев'ять ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, вдень у понеділок, 24 жовтня, «приземлили» два гелікоптери зс рф.

Як повідомляють у командуванні Повітряними силами ЗСУ, техніку ворога знищили протягом півгодини на Херсонщині.

«Без перерви на обід! З 13:00 до 13:30 у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад збито два ударні гвинтокрили «Ка-52», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що підтверджено дані про знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» противника.

Фото з Вікіпедії

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найпростіший газовий пальник

Зима без світла та тепла: як мешканцям багатоповерхівок підготуватися до майбутніх блекаутів у містах

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року: чи побачать його українці і що не можна робити цього дня

гривні

Українцям у листопаді виплатять по 3 тисячі гривень: як їх отримати

Кафе Le Cozy Montparnasse

«путін — х*ло!»: менеджера, який вигнав українок із кафе в Парижі, змусили вимовити знамениту фразу та звільнили

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту