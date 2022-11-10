Обшуки в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА: ЗМІ розповіли деталі

У чиновниці КМДА та її колег цього тижня були проведені чергові обшуки та вручені підозри про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Про це пише Green Post із посиланням на джерело в Офісі Генпрокурора.

За даними видання, обшуки проходили у заступниці голови Управлінні екології та природних ресурсів КМДА Марини Тищенкової та її колег.

«Досудове розслідування здійснюють Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора», — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, Тищенкова під час роботи у Міндовкілля отримала рекордну кількість протоколів за вчинення низки адмінправопорушень, пов’язаних із корупцією у сфері екології.

«Тоді, під час пандемії, завдяки діям саме цієї посадовиці було заблоковано роботу понад 50 українських підприємств, які замість того, щоб працювати та поповнювати бюджет країни в дуже складний економічний час для держави, були змушені простоювати через безпідставні відмови у видачі висновків з Оцінки впливу на довкілля», — повідомили у GreenPost.

Як пише GreenPost, у 2021 році суд визнав Марину Тищенкову винною у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, та це не призвело до усунення з посади чи якихось інших більш жорстких санкцій: «Із часом вона змінила місце роботи з міністерства на Управління екології та природних ресурсів м. Києва та по факту курувала такі самі напрямки на новій посаді, а саме — видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та висновків з ОВД».

Нагадаємо, про обшуки в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА правоохоронці повідомили на початку вересня. Як пояснив тоді керівник управління Олександр Возний, під час обшуків слідчих цікавили речові докази у рамках кримінального провадження, яке стосується, зокрема, зловживання службовим становищем посадовими особами управління.

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