Відомий український спортсмен утік із країни до США

34-річний український силач Денис Бережник порушив правила виїзду за кордон у воєнний час. Спортсмен вирушив на етап Кубка світу зі стронгмена, який проходив з 11 по 13 листопада у Дайтона-Біч (США), та не повернувся на батьківщину у зазначений термін.

Федерація стронгмена України виступила з офіційною заявою, засуджуючи вчинок свого спортсмена, вказавши, що Бережник готувався до втечі заздалегідь, розпродавши своє майно в рідному Хусті на Закарпатті.

«Користуючись довірою товаришів та керівництва федерації, Денис навмисне збрехав про плани повернутися, а сам заздалегідь продав своє майно у Хусті, підступно плануючи втечу, — написали представники Федерації стронгмена України на своїй сторінці у Facebook. — Ми, як патріотична та законослухняна організація, не збираємося покривати ганебні злочини, тому офіційно звернулися до СБУ та ДПСУ для реагування та покарання Бережника.

У той час, коли більшість наших атлетів задіяні в обороні країни, є й ті, що підло біжать. Але цей низький вчинок кидає тінь на всіх атлетів федерації та може бути причиною відмов для виїзду спортсменів на майбутні міжнародні старти (можете подякувати Бережнику).

Не будьте як Бережник! Будьте сильними".

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Додамо, що Бережник ставав чемпіоном України зі стронгмена 2020−2021 рр. та віцечемпіоном змагань серед найсильніших людей країни 2020−2021 рр., а також був одним із восьми спортсменів, які тягли у Києві найважчий літак у світі «Мрія» вагою 330 тонн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи та закликав публіку вшанувати пам'ять українських воїнів.

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