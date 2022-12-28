Азербайждан надав Україні рекордну допомогу у боротьбі з темрявою

Об’єми допомоги, що надходить в Україну від простих азербайжданців перевищують допомогу урядів деяких держав та масштабних міжнародних організацій, пише 5 канал.

Розмір допомоги, зібраної передплатниками лише одного азербайджанського Telegram-каналу, можна порівняти з тим, що надали деякі великі міжнародні організації та держави. Наприклад, у листопаді фонд ООН (UNICEF) і уряд Іспанії надали Україні по 14 генераторів, уряд Естонії та агентство Mashav МЗС Ізраїлю — 11 та 17 відповідно.

Напередодні Нового року азербайджанська громадськість продемонструвала солідарність із українським народом. Понад 170 підписників азербайджанського Telegram-каналу AZfront у містах Баку, Сумгаїт, Гянджа взяли участь у збиранні коштів на підтримку українців. Прості азербайджанці зібрали майже $ 40 000. На ці гроші команда AZfront закупила 15 потужних генераторів та оплатила їх доставку в Україну.

22 грудня цей цінний вантаж було передано у Києві представникам харківської благодійної організації «Відродження України». Вже здійснено встановлення цих генераторів у населених пунктах Харківської області, що особливо постраждали від російської агресії. Наприклад, один із них зараз забезпечує теплом та світлом одразу три вулиці селища Слатине, мешканці якого внаслідок ударів агресора по інфраструктурі залишилися без електроенергії.

«Висловлюємо щиру подяку азербайджанському народу та виданню AzFront за небайдужість та щиру допомогу», — написав 23 грудня посол України в Азербайджані Владислав Каневський на персональній Facebook-сторінці.

«З початку Українсько-російської війни народ Азербайджану одним із перших підтримав український народ. 10 місяців ми відчуваємо допомогу азербайджанців. Українсько-азербайджанська дружба є, і вона непорушна!», — написав 24-го грудня на своїй Facebook-сторінці перший заступник голови Харківської районної державної державної адміністрації Володимир Усов.

Азербайджан чудово розуміє Україну та завжди виступає її надійним партнером. Характер загроз наших держав дуже схожий. Вони обидві прагнуть викорінення сепаратизму, який підтримується рф.



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