«Генерал-армагедон понижений до рівня генерал-катастрофа»: Андрусів про зміну командування «сво» в Україні

Колишній радник голови МВС України та керівника Офісу президента, публіцист Віктор Андрусів прокоментував чергові зміни командування російськими військами в Україні. Об’єднане угрупування очолив начальника генштабу валерій герасимів, а сергій суворікін, який раніше обіймав цю посаду, став його заступником.

«Воу воу, суровікіна зняли, і поставили… герасімова, — пише Віктор Андрусів у соцмережах. — путін в своєму стилі.

Як я і казав, суровікін обіс… ся, прігожин разом з ним, і кадирова засунули подалі. путін тасує колоду з невдах. Вернув лапіна (став начальником Головного штабу Сухопутних військ рф. — Авт.) та герасімова.

Дякуємо за російську корупцію.

Генерал — армагедон понижений до рівня генерал — катастрофа.

Походу путін не згідний з тим, що штурм Бахмута і Соледара проходить успішно. Російські воєнкори, что с ліцом?"

Фото з Вікіпедії

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

307

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram