«Генерал-армагедон понижений до рівня генерал-катастрофа»: Андрусів про зміну командування «сво» в Україні
«Воу воу, суровікіна зняли, і поставили… герасімова, — пише Віктор Андрусів у соцмережах. — путін в своєму стилі.
Як я і казав, суровікін обіс… ся, прігожин разом з ним, і кадирова засунули подалі. путін тасує колоду з невдах. Вернув лапіна (став начальником Головного штабу Сухопутних військ рф. — Авт.) та герасімова.
Дякуємо за російську корупцію.
Генерал — армагедон понижений до рівня генерал — катастрофа.
Походу путін не згідний з тим, що штурм Бахмута і Соледара проходить успішно. Російські воєнкори, что с ліцом?"
Фото з Вікіпедії
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