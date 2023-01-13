«А збиралися розлучатися»: переможець «Голосу країни» Роман Сасанчин несподівано повінчався із дружиною (фото)

Переможець вокального проекту «Голос країни», молодий батько Роман Сасанчин, який заявив про продаж виграної у проекті квартири в Києві, обвінчався з дружиною. Про це розповіла дружина виконавця Іванна в Instagram.

«Цей день настав! Ми обвінчалися. Емоції дуже круті, в середені одразу відчулась легкість. Насправді ми дуже довго думали, бо в державному шлюбі розлучитись можна в любий день, а розлучитись церковно вже неможливо, хіба хтось недай Бог помре. Обдумавши все добре ми наважились на цей крок! І це є правильне рішення. Ми впустили Ісуса в наші серця», — повідомила вона.

Як розповіла Іванна, шлюб перед Богом вони взяли у селі Велика Березовиця, що на Тернопільщині.

Одні шанувальники в коментарях бажають молодим щастя, інші — висловлюють подив з приводу того, що пара, яка планувала розлучитись обвінчалася.

Як писали «ФАКТИ», минулого року дружина виконавця Іванна заявляла про розрив стосунків. Причин розриву стосунків вона не називала.

У січні минулого року подружжя похрестило новонароджену доньку Елізабет. Пізніше стало відомо, що вона захворіла на коронавірусну хворобу.

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