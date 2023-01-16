Провів у бігах 30 років: в Італії затримали боса мафії Коза ностра

В Італії затримали ватажка мафії Коза ностра, який з 1993 перебував у розшуку.



Маттео Мессіна Денаро було затримано у приватній клініці у Палермо на Сицилії, де він проходив лікування. Спецоперацію з його затримання координував місцевий прокурор, повідомив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто у Twitter.

Маттео Мессіна Денаро перебував у розшуку з 1993 року й очолював список найвідоміших мафіозі Італії.

Його заочно засудили до довічного ув'язнення за десятки вбивств, у тому числі за участь у вбивствах італійських слідчих та борців з мафією Джованні Фальконе та Паоло Борселліно у 1992 році. Також його вважають причетним до вибухів у Мілані, Флоренції та Римі у 1993 році.



Маттео Мессіна Денаро втік від правосуддя у 1993 році в сицилійському Палермо. Суддя саме у той час зустрічався з журналістами для привітання перед початком засідання.



Нагадаємо, у 2017 році у тюремній лікарні міста Парма помер «хрещений батько» сицилійської мафії Коза ностра Сальваторе «Тото» Ріїна. За день до смерті йому виповнилося 87 років.

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