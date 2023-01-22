Український боєць UFC Потєря яскраво нокаутував ексчемпіона світу (відео)

У ніч на 22 січня у бразильському Ріо-де-Жанейро пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 283.

В одному з поєдинків бійцівського вечора зійшлися українець Ігор Потєря (18 перемог, 3 поразки) на прізвисько Дуеліст та ексчемпіон світу у напівважкій вазі бразилець Маурісіо Руа (27 перемог, 14 поразок). Наш співвітчизник упевнено розпочав бій з ветераном (уперше в рамках UFC південноамериканець змагався у далекому 2007-му) та вже в першому раунді обрушив град ударів, відправивши того в нокаут.

Святкуючи перемогу, 26-річний киянин радісно прокричав: «Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!». А ось суперник нашого співвітчизника після болючої поразки оголосив про те, що завершує спортивну кар'єру.

Додамо, що ця перемога стала дебютною для українця у промоушені — у попередньому поєдинку він програв технічним нокаутом у другому раунді румуну Ніколае Негумеряну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Мороз на прізвисько Залізна Леді «задушила» ненависну суперницю в бою UFC.

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