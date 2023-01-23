Скандал з приводу закупівлі послуг харчування довкола Міноборони має дуже негативні наслідки для авторитету військових. І хоч зараз закиди про завищені ціни МО та самі постачальники продуктів спростували, у відкритому доступі залишилися контракти, що не підлягають розголошенню під час війни. Все це на руку ворогу України і підриває авторитет оборонного відомства під час війни. Про це заявив нардеп Михайло Цимбалюк.

«Ми бачимо, що гібридна війна набуває зовсім іншого масштабу, росіяни відчувають, що не можуть на полі бою перемогти України, і використовують усіх. Не тільки вітчизняних журналістів, бо ми ж бачимо, що відбувається у міжнародній пресі. І мені здається, має бути більша відповідальність за публікування недостовірної інформації саме в період воєнного стану. Як і більша кримінальна відповідальність тих хто сьогодні, не дай Бог, наживається на війні», — каже політик.

За словами Цимбалюка у війні проти України, рф використовує не лише ракети, але й інформаційні та кібератаки.

«І можуть використовувати такі вкиди (звинувачення МОУ у корупції на закупівлях) — це теж не виключено. Ми дуже цінуємо працю журналістів, вона є непростою в умовах війни. Але тут потрібно дуже ретельно перевіряти будь-яку інформацію, не ганятися за сенсацією. Бо недостовірні дані і довільна їх інтерпретація кидає тінь за Збройні сили України, і дискредитує нас перед міжнародними партнерами. Мені здається, потрібно враховувати — що це може бути вкид з боку російської федерації. А не перевіривши таку інформацію, ми можемо нашкодити самим собі. Це ж підриває авторитет і ми бачимо як боляче реагують наші бійці на передовій — бо я вже з ними спілкувався з приводу цього скандалу», — додав нардеп.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили про нібито завищення цін на послуги харчування, які закуповує Міноборони.

В оборонному відомстві ці закиди спростували та ініціювали засідання профільного комітету ВРУ, щоб розібратися з причинами та наслідками цього скандалу.

Окремо МОУ ініціювало звернення до СБУ з метою розслідування витоку закритих харчових контрактів, що були опубліковані. Адже такі документи містять відомості, які дозволяють вирахувати чисельність українських військових у тих чи інших військових частинах.

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