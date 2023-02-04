«Виграти війну путін не здатний. Але й програти її дозволити собі не може. Доводиться продовжувати безглузду бійню», — Ігор Ейдман

Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман вважає, що програш у війні коштуватиме путіні влади в росії.

«Путін у Волгограді назвав нову мету війни: «Наше головне завдання — забезпечити збереження росії». А за кілька років до цього Володін сказав: «Є путін — є росія, немає путіна — немає росії», — пише Ігор Ейдман в соцмережах. — Таким чином теперішня мета позначена цілком ясно: «Мета війни — збереження путіна».

Спочатку у вторгнення була інша мета — захоплення та приєднання України. Наразі зрозуміло, що вона недосяжна. Виграти війну путін не здатний. Але й програти її дозволити собі не може. Занадто велика ставка була зроблена на війну. Програти її для нього — значить втратити владу.

Доводиться продовжувати безглузду бійню. Зупинитися на цьому божевільному мопеді не можна, одразу впадеш. Поки йде війна, путін зберігає владу. Тільки в цьому її мета і сенс" .

Фото Ігоря Ейдмана із соцмереж

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