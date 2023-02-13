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Букмекер 1хBet вирішив довести, що не є російською компанією, використавши фразу «на Украине», — ЗМІ

17:45 13 лютого 2023
Букмекер 1хBet вирішив довести, що не є російською компанією, використавши фразу «на Украине»,&nbsp;— ЗМІ

Російська букмекерська компанія 1хBet у своїй офіційній заяві наголосила, що категорично проти збройного конфлікту «на Украине». Про це пресслужба 1хBet повідомила #Буквам. У заяві зазначається, як пишуть «Букви», що міжнародна букмекерська компанія 1хBet «офіційно спростовує інформацію про можливе накладення санкцій в Україні як на саму компанію, так і на осіб, які згадуються як пов’язані з компанією». Ідеться про Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна.

«Ця інформація, що розповсюджується в українських ЗМІ, є нічим іншим, як проявом недобросовісної конкуренції та створенням інформаційного тиску з метою дискредитації компанії. 1xBet — міжнародна ігрова та технологічна компанія зі штаб-квартирою на Кіпрі, яка вже понад 12 років працює на ринках Європи, Азії та Латинської Америки», — наголошується в заяві.

Також додається, що, попри опубліковану «свідомо неправдиву інформацію» про зв’язки компанії з російською федерацією та її спецслужбами, 1xBet здійснює фінансову підтримку України у тісному контакті з відповідними службами та відповідальними особами.

Повідомляється, що міжнародна букмекерська компанія 1xBet виступає категорично проти збройного конфлікту «на Україні» та сподівається на його якнайшвидше завершення.

«Збереження будь-якого людського життя є найвищим пріоритетом», — цитують «Букви» пресслужбу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти майже 200 росіян. Він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України терміном на 50 років.

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