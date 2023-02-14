Компанія, якою сьогодні володіє Олександр Скуратов, який, за даними Bihus.info, є водієм начальника управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артема Шила, раніше належала співвласникам телеканалу Євгена Мураєва «Наш».

Про це заявив блогер, журналіст та ексголовний редактор «Економічної правди» Сергій Лямець.

«Що об'єднує СБУ-шника Артема Шила, голову наглядової ради „Укроборонпрому“ Тимофія Мілованова та власника телеканалу „Наш“ Євгена Мураєва? Пройшло вже багато часу з виходу розслідування, а Шило досі обіймає свою посаду. У розслідуванні Bihus.info фігурує Олександр Скуратов. На Скуратова зареєстровано компанію „365 Студіо бар“, яка працює в новому салоні дружини Артема Шило. А ще на Скуратова, за даними Bihus.info, пізніше було оформлено будинок на 190 кв м під Києвом, автомобіль AUDI S6, на якому їздив Шило, мерседес GLE 63, сториз у ньому записуватиме дружина Шила, і врешті-решт авто пізніше переоформлять безпосередньо на Ірину Шило», — повідомив журналіст.

За його словами, Олександр Скуратов також є директором компанії, розташованої за тією ж адресі, що і соціологічна компанія ексміністра економіки Тимофія Мілованова.

«Ця компанія з мінімальними обігами зареєстрована на вулиці Московській. У цьому офісі зареєстрована компанія ТОВ „ГРАДУС РИСЕЧ“. Її співвласником є… Мілованов Тимофій Сергійович. Це той самий ексміністр економіки та керівник „Укроборонпрому“. Наразі він очолює державне підприємство „Національний фонд інвестицій України“. Фонд зараз керує … заарештованими державою доньками російських державних банків — „Промінвестбанку“ та „Сбербанку“ росії. Виходить, що Шило через свого водія дивним чином пов'язаний з Міловановим, який керує двома російськими державними банками?» — запитує Сергій Лямець.

Ексголовний редактор «Економічної правди» наводить ще один збіг: ТОВ «НП АСОШІЕЙТС» колись очолював Артем Никифоров, співзасновник телеканалу «Наш». «Артем — відомий телеведучий каналу «Наш», який зараз перебуває під санкціями РНБО. Артем також є одним з офіційних співвласників ТОВ «Наш 365» — це та сама юридична особа, на яку було записано телеканал «Наш». Каналом «Наш» володіє Євген Мураєв, а не Артем Никифоров. Щодо Євгена Мураєва, то тут ситуація більш визначена. У листопаді 2022 року СБУ провела у нього обшук. Мураєву висунули підозру у державній зраді. Цитата: «За матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш» неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди», — пояснює журналіст.

Сергій Лямець пропонує поєднати усіх фігурантів розслідування.

«Артем Шило — це чиновник у СБУ, він займається російським бізнесом в Україні. Його водій керує компанією, якою керував номінальний співвласник каналу „Наш“. Телеканал „Наш“ знаходиться під санкціями РНБО. СБУ провела обшуки у власника телеканалу „Наш“ та інкримінує йому держзраду. Адже саме СБУ із 2014 року займалася російським впливом. Але Служба — це не міфічний голем, що рухається сам собою. Це конкретні люди, які рухають процеси. Один із таких людей — фігурант розслідування Bihus.info Артем Шило, який досі перебуває на посаді», — резюмує Сергій Лямець.

Фото з мережі

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